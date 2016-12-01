Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным объяснил сделанное во вторник заявление о намерении свергнуть президента Сирии Башара Асада, передает РИА Новости со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

«Могу только сказать, что вчера состоялся телефонный разговор нашего президента и Эрдогана, и эта тема затрагивалась <...> Да, он дал соответствующее объяснение», — сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что не может комментировать, устроило ли данное объяснение Россию.

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Во вторник, 29 ноября, Эрдоган объявил о вторжении турецких войск в Сирию с намерением положить конец режиму Асада. Позднее источник в администрации турецкого лидера пояснил, что слова Эрдогана «не следует понимать буквально».

Вечером в среду между Путиным и Эрдоганом состоялись телефонные переговоры — третьи за последние пять дней. В ответ на слова Эрдогана замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что планы Турции являются «тревожным сигналом».

С конца августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Сейчас они продолжают наступление в юго-западном направлении.