Украинский телеканал журналиста Савика Шустера 3s.tv прекратит свою работу с 1 января 2017 года. Об этом сказано в фейсбуке телеканала.

«Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом, потому что у нас закончились деньги», — говорится в сообщении.

В письме поясняется, что все телеканалы на Украине убыточны, и существуют они «только за счет владельцев-олигархов». «В этих условиях наша попытка работать по нормальным бизнесовым правилам оказалась неудачной: мы получили уголовные дела и штрафы от налоговой, а у Савика забрали разрешение на работу», — заявляют в 3s.tv.

Авторы письма благодарят более 20 тысяч подписчиков со всего мира, однако их деньги не смогли покрыть деятельность телеканала — «этих ресурсов хватило на доставку сигнала до зрителя через спутник и кабель».

«Из представителей бизнеса, к которым мы обращались, поддержка поступила только от одного человека. Если в течение ближайших недель кто-то из них все же откликнется — возможно у нас получится избежать такого финала. Для этого есть все — и студия, и техника, и самое главное – люди: те журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, продюсеры и другие, которые по состоянию на сегодня уже написали заявления на увольнение», — рассказали в телеканале.

25 апреля Киевский городской центр занятости аннулировал Савику Шустеру разрешение на работу в Украине. Позднее он восстановил это право. 11 ноября Печерский районный суд Киева на закрытом заседании постановил провести обыск жилье и студии Шустера.

Савик Шустер работает на Украине с 2005 года. Он вел там политические ток-шоу «Свобода слова», «Свобода Савика Шустера» и «Шустер LIVE».