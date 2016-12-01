Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил рассмотреть предложения по реформированию налоговой системы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, обязательно сделать это с участием деловых объединений», — сказал он.

Поправки в Налоговой кодекс и действующее законодательство должны быть внесены до 2018 года, заявил президент. Принять их необходимо в 2018 году, а вступить в силу поправки должны не позднее 1 января 2019 года. В них нужно зафиксировать «новые стабильные правила на долгосрочный период».

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Путин отметил, что у делового сообщества «очевиден растущий запрос» на расширение экономических свобод, необходимых для развития малого и среднего бизнеса, поэтому налоговая система должна работать на главную цель — стимулирование деловой активности.

Правительству поручено обеспечивать устойчивость бюджетной системы и исполнение всех обязательств, включая цены на углеводороды.

Во вторник, 29 ноября, вице-премьер Игорь Шувалов рассказал, что до конца 2018 года в России обновится налоговая система. В ее необходимости, по словам Шувалова, убеждены в Центробанке, правительстве и администрации президента.

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Ранее в ноябре СМИ сообщали, что министерство финансов обсуждает введение в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Официально в Минфине эту информацию отрицают.

Вице-премьер Ольга Голодец поддержала идею, она заявила, что прогрессивный налог позволит бороться с бедностью. Еще в августе депутаты ЛДПР внести в Госдуму закон о прогрессивной шкале НДФЛ, освобождающей от налогов граждан с зарплатой меньше 15 тысяч рублей.