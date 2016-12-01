В московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве политика Бориса Немцова выступает в качестве свидетеля обвинения бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Гудков рассказал, что «бесконечно» упрекал Немцова за то, что тот крайне равнодушно относится к своей личной безопасности.

«Как специалист в области безопасности я, конечно, понимал, что Борис сильно рискует, так относясь к своей личной безопасности. Я неоднократно делал ему замечания, просил предпринять хотя бы элементарные правила безопасности. Он не соглашался. У нас были постоянные споры. Риск для него был высок, особенно в последние годы», — сказал свидетель.

По его словам, угрозы в адрес Немцова «шли потоком».

«Они шли через соцсети, через телефон, ему устраивали провокации. Наружное наблюдение было: его вели и НОДовцы, и профессиональные сотрудники. Поэтому я его и предупреждал, чтобы занялся безопасностью. Если бы у него был хотя бы охранник, то, думаю, у ребят (Гудков кивнул на «аквариум», где находятся обвиняемые — ред.) было бы гораздо больше проблем с организацией этого убийства.

Гудков заявил, что из своих источников, в том числе в правоохранительных органах, он знает, как было организовано убийство и кто за этим стоит. «Корни ведут к политическому руководству Чечни», — заявил он.

Судья Юрий Житников попросил свидетеля соблюсти процессуальный момент: раскрыть свои источники, раз он представляет это как доказательства.

«Если я назову эти источники, то им будет грозить смертельная опасность. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю, Ваша честь», — ответил на это свидетель. Судья промолчал.

Присяжных попросили на время покинуть зал — адвокат Вадим Прохоров оглашал показания свидетеля на следствии, где тот говорил о Рамзане Кадырове.

Отвечая уже при присяжных на вопрос адвокатов потерпевших, знает ли Гудков Руслана Геремеева (сначала был подозреваемым по делу, потом срочно переведен в статус свидетеля, по некоторым данным, сейчас находится в Эмиратах — ред.), бывший депутат комитета Госдумы по безопасности сказал, что много слышал о нем, и лично знал его двоюродного брата Адама Делимханова: «А имя Геремеева часто встречалось в сводках различных, связанных с разборками. Он являлся особо доверенным лицом, которому поручалось решать особо важные задачи».

Бывший депутат заключил, что заказчиком убийства является руководство Чечни, а исполнители — «шестерки».

«Почему вы называете нас "шестерками"!? Я сам кого хочу сделаю "шестеркой". Вы шестерка Запада!» — отреагировал на это Дадаев.

Напомним, накануне в суде выступавший в качестве свидетеля Илья Яшин заявил, что единственный, кого мог опасаться Немцов, — это Рамзан Кадыров.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Изначально трое подсудимых, включая Дадаева, признали свою вину, потом от признательных показаний отказались, сославшись на то, что они были даны под пытками.