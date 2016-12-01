Ильдара Дадина, сообщившего о пытках в сегежской исправительной колонии №7, на полгода поместили в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Карелии Александра Шарапова.

Правозащитник также добавил, что туда на три месяца определили еще одного осужденного, который сейчас находится на лечении.

22 ноября стало известно, что Дадину назначили дисциплинарное взыскание из-за драки с сокамерником. Позднее официальный представитель регионального УФСИН уточнил, что осужденного перевели в одиночную камеру, которая отличается от штрафного изолятора (ШИЗО) более мягким условиями содержания.

Гражданский активист Ильдар Дадин, отбывающий срок в карельской колонии за участие в пикетах, заявил о том, что к нему применяли пытки с санкции начальника колонии. На пытки также пожаловались другие заключенные. Во время визита к Дадину делегации СПЧ они вылезли на крышу с плакатом «Люди, помогите».

28 ноября, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что проверка не подтвердила, что к Дадину применялось насилие. Врачи ФСИН, гражданские врачи из местной больницы, врачи из Петрозаводска, а также рекомендованный правозащитниками профессор Василий Генералов не зафиксировали повреждений, которые могли бы указать на факт применения пыток.

Кроме того, проверка жалоб других заключенных ИК-7 также не выявила фактов насилия. Максименко назвал Дадина «очень талантливым имитатором с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин, комментируя заявление ФСИН, сказал, что он «абсолютно убежден» в том, что факты незаконного применения насилия в колонии действительно имели место, поскольку он и его коллега из СПЧ Павел Чиков «видели достаточное количество доказательств».

«То, что ФСИН лишила нас технической возможности эти доказательства зафиксировать и предъявить общественности, это в том числе подтверждает некую лукавую, мягко говоря, позицию ФСИН», — сказал он.