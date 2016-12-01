Пираты покинули судно, захваченное ранее у берегов Бенина, на котором находились граждане России и Украины, передает РИА Новости со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства России в Бенине Нину Абрамян.

«Пираты уже покинули борт. Нам удалось сегодня ночью пообщаться с членами экипажа, то есть попасть на борт», — рассказала она.

На борту сейчас находятся 17 человек — 15 граждан России и два гражданина Украины.

Отступая, пираты взяли с собой троих заложников, также граждан России — капитана, механика и повара. Представитель посольства заверила, что диппредставительство находится в постоянном контакте с бенинскими правоохранительными органами.

Старший помощник капитана захваченного судна рассказал, что его захватили на рейде в порту Котону. Пираты дали экипажу указания направляться в сторону Нигерии. В 30 километрах от порта Харкурт пираты покинули борт, забрав троих заложников.

О том, что греческое судно «Сароник бриз» под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту было захвачено, стало известно накануне. Сперва посольство и министерство иностранных дел не подтверждали факт захвата корабля, однако вечером посол Бенина заявил, что судно действительно захватили пираты.