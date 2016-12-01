Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью турецкой военной операции в Сирии не является «какая-либо страна или человек», передает Reuters.

Как отметил турецкий лидер, цель наземной операции — борьба с террористическими организациями.

Данное заявление последовало после недавнего высказывания Эрдогана о намерениях Анкары свергнуть режим президента Сирии Башара Асада.

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Накануне состоялся телефонный разговор президента Турции с президентом России Владимиром Путиным, в котором Эрдоган объяснил свои слова. Подробности беседы не сообщаются.

Ранее в Кремле заявили, что заявление турецкого президента о намерении свергнуть Асада «стало новостью».

«Диссонирует с нашим пониманием ситуации, с нашим как государства, вооруженные силы которого единственные находятся в легитимном режиме на территории Сирийской Арабской Республики», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Во вторник, 29 ноября, Эрдоган заявил, что Турция начала в Сирии военную операцию, чтобы положить конец режиму Башара Асада.

«Почему мы вошли? Мы не претендуем на сирийскую землю. Это для того, чтобы земли принадлежали своим настоящим хозяевам. Для того, чтобы сказать, что мы там для восстановления справедливости. Мы вошли туда, чтобы положить конец тирану Асаду, который устроил в стране государственный террор. Других причин не было», — заявил турецкий лидер.

С конца августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Сейчас они продолжают наступление в юго-западном направлении.