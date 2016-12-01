Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать продажу алкоголя, передает ТАСС.

«Мы можем только советовать. Выпивший за рулем — это уже вопрос, это мы и раньше говорили, и сейчас говорим — это хуже чем террорист», — заявил он.

Кадыров отметил, что запрещать продажу в республике нельзя в силу действующих в ней законов Российской Федерации, однако власти могут «использовать религию, наши обычаи, менталитет».

Глава республики обратился к местным религиозным деятелям с просьбой не заниматься организацией похорон водителей, погибших из-за того, что попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

«Если пьяный водитель совершил ДТП, сам погиб или убил человека, его похоронам и вопросами примирения не будут заниматься религиозные деятели. Общество должно понимать, что этот человек преднамеренно совершил преступление. Он совершил террористический акт», — считает Кадыров.

В конце ноября на федеральной трассе «Кавказ» произошло крупное ДТП. Находившийся в нетрезвом состоянии водитель Ford врезался на встречной полосе в Lada Priora. В результате погибли восемь человек.

Вскоре после аварии спикер чеченского парламента, ближайший сторонник Кадырова Магомед Даудов (Лорд) встретился с владельцами магазинов, торгующих в Чечне алкоголем — всего их 14.

Как стало известно накануне, все участники встречи после встречи решили добровольно отказаться от выданной им лицензии на продажу алкоголя, таким образом полностью прекратив свою деятельность. Глава департамента экономики, торговли и потребительского рынка Минэкономразвития Чечни Магомед Мустафинов заверил, что власти республики помогут предпринимателям перепрофилировать свой бизнес.