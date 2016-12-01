Власти Москвы анонсировали расширение зон платной парковки в столице с 26 декабря, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, платные парковки появятся на 206 улицах Москвы. Расширение затронет места наибольшего скопления автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта.

В частности, парковка стане платной у станций метро «Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская» и «Пионерская».

«При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя», — пояснили в департаменте.

Местные жители смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 08:00.

Первые платные парковки появились в Москве в ноябре 2012 года в пределах Бульварного кольца. Позднее платная зона расширилась до Садового кольца. В ноябре 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами, а через год был реализован первый этап точечного ввода платной парковки в местах «наибольшего притяжения автомобилей».

В Москве неоднократно проходили митинги против данного решения.