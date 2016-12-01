Генеральный директор специального летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев ушел в отставку. Об этом сообщил управделами президента России Александр Колпаков, передает РИА Новости.

По его словам, заявление об отставке Одинцева, находящегося под домашним арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, подписано уже давно, однако ранее об этом не сообщалось.

Также в четверг был назначен новый глава летного отряда президента. Им стал заместитель руководителя летного отряда и бывший главный пилот предприятия Константин Терещенко.

Напомним, в сентябре Басманный суд Москвы поместил Одинцева под домашний арест. Его обвиняют по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Изданию Life в Следственном комитете рассказали, что мужчину задержали после допроса по делу о махинациях с воздушными судами.

В апреле газета «Коммерсант» сообщала, что в рамках уголовного дела о мошенничестве под стражей находятся двое руководителей СЛО «Россия» — начальник службы закупок авиаотряда Игорь Коваленко и член конкурсной комиссии Дмитрий Поздняков, а также один из руководителей коммерческой фирмы «Прибор-сервис» Алексей Меницкий. Источники издания рассказывали, что дело касается закупок систем кондиционирования для самолетов отряда «Россия» и контрактов на их сервисное обслуживание.

Специальный летный отряд «Россия» — федеральное государственное бюджетное учреждение, подчиненное управлению делами президента. Предприятие перевозит первых лиц государства (кроме президента и председателя правительства — председателя Совета Федерации, спикера Госдумы, председателя Конституционного суда, генерального прокурора, главу Следственного комитета, руководителя администрации президента и министра иностранных дел), а также руководителя ФСБ России.