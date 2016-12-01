Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию российской внешней политики. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сказано в документе, концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешней политики России.

Согласно концепции, внешнеполитическая деятельность государства направлена на обеспечение безопасности страны и ее суверенитета; cоздание благоприятных условий для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности российской экономики, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира.

Помимо прочего, страна должна быть ориентирована «на обеспечение всеобщей стабильности в целях утверждения справедливой демократической международной системы», «всестороннюю защиту прав и законных интересов российских граждан за рубежом» и «укрепление позиций российских СМИ в глобальном информационном пространстве».

«Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится использование для решения внешнеполитических задач инструментов "мягкой силы": возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие методы в дополнение к дипломатическим», — отмечается в документе.

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В том числе, согласно документу, Россия должна быть нацелена на формирование добрососедских отношений с соседними странами и содействие устранению очагов напряженности.

Отдельное внимание в документе уделено взаимоотношениям России с НАТО и США: Россия негативно относится к расширению НАТО, приближение инфраструктуры альянса к российским границам и наращиванию его военной деятельности.

Позиция по поводу конфликта в Сирии остается неизменной: Москва выступает за независимость и территориальную целостность страны. Что касается борьбы с терроризмом, то ключевым направлением должно стать создание широкой международной коалиции.

В документе особо подчеркивается, что главной тенденцией современного этапа мирового развития становится борьба за доминирование в мире и безальтернативность ООН, как центра регулирования международных отношений.

Ранее в четверг Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Говоря о внешней политике, президент заявил, что Россия ищет союзников, однако не намерена пренебрегать своими интересами.

«Мы и сами можем кого угодно поучить, если потребуется. Но мы понимаем меру своей ответственности, и готовы взаимодействовать там, где это будет уместно. Мы не хотим противостояния ни с кем. Мы не ищем и никогда не искали врагов, нам нужны друзья. Но мы не допустим пренебрежения своими интересами», — заявил президент.