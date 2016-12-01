Следственный комитет России предъявил обвинения в мошенничестве исполнительному директору по контролю качества и надежности госкорпорации Роскосмос Владимиру Евдокимову, передает РИА Новости.

«Евдокимову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы. Он совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК "МиГ"», — сообщил следователь на заседании в Басманном суде.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела в 2007-2009 годах через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

Сам Евдокимов в суде не признал свою вину.

Помимо Владимира Евдокимова, фигурантами дела о мошенничестве являются бывший гендиректор компании «МиГ-Рост» Алексей Озеров и заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков.

По версии следствия, в начале 2000-х годов фигуранты дела незаконно завладели комплексом зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи кв.м, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию.