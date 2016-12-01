Президент России Владимир Путин утвердил «Стратегию научно-технологического развития России». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ представляет собой долгосрочный план развития научно-технической отрасли на ближайшие 10-15 лет.

«Стратегия принимается в условиях, когда первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных экономик и эффективность национальных стратегий безопасности», — отмечается в документе.

Как говорится в стратегии, в российской экономике есть ряд неразрешенных проблем, которые препятствуют научно-техническому развитию страны, например отсталость российской науки, сконцентрированность исследовательского потенциала только в нескольких регионах страны и невосприимчивость общества и экономики к инновациям.

В концепции также описываются большие вызовы, на которые должна отвечать Россия, в том числе с помощью науки и технологий. В их числе: исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на эксплуатиции сырьевых ресурсов; старение населения, что приводит, в том числе, к росту угроз глобальных пандемий; негативное влияние человека на окружающую среду, которое угрожает воспроизводству природных ресурсов; а также новые внешние угрозы национально безопасности, обусловленные ростом мировой конкуренции.

Помимо прочего, в документе говорится о необходимости эффективного освоения территории страны и укрепление позиций России в освоении космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

Ранее в четверг президент России утвердил новую концепцию внешней политики России. Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешней политики России.