После запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС-04» с космодрома Байконур у судна возникли проблемы с передачей телеметрической информации. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос.

«Сообщаем, что сегодня после пуска ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» с 383 секунды пропала телеметрия. В настоящее время специалисты Роскосмоса выясняют ситуацию», — сказано в заявлении корпорации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, корабль, вероятно, вышел на нерасчетную орбиту и не сможет долететь до Международной космической станции.

«Скорее всего, произойдет самый негативный сценарий, и корабль будет потерян», — сказал собеседник агентства.

Грузовой корабль «Прогресс МС-04» доставлял 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, воду, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежду, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 3 декабря.