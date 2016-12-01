Следственный комитет в ходе доследственной проверки не нашел подтверждения словам осужденного активиста Ильдара Дадина об избиениях и пытках в карельской колонии. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В ведомстве утверждают, что при поступлении в колонию во время досмотра личных вещей Дадина сотрудники ФСИН обнаружили два бритвенных лезвия. Слова Дадина о том, что лезвия ему подбросили сотрудники колонии, не подтвердились, отмечают в СК. За это нарушение он был отправлен в ШИЗО на 15 суток.

«Утверждения осужденного о том, что в ШИЗО он подвергался избиениям со стороны начальника колонии и других сотрудников, в том числе подвешивался на наручниках, также не нашли своего подтверждения. К осужденному применялась физическая сила и специальные средства — наручники, когда он отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, отказываясь выходить из камеры при ее обыске и при проведении осмотра медицинским работником и вел себя агрессивно. Данный факт был зафиксирован видеорегистратором», — говорится в заявлении СК.

В ведомстве объяснили, что телесные повреждения, в том числе в области предплечий, Дадин получил вследствие правомерного применения к нему физической силы.

«Согласно заключению эксперта, каких-либо других телесных повреждений у осужденного установлено не было. Кроме того, установлено, что осужденный за время нахождения в исправительном учреждении 6 раз привлекался к дисциплинарной ответственности за различные нарушения. Дисциплинарные взыскания признаны законными и обоснованными», — добавили в региональном управлении СК.

Накануне заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что по итогам проверки заявления о пытках Дадина не подтвердились. От имени всего руководства ФСИН Максименко «выразил благодарность» правозащитникам и СМИ «за то, что всем, кто никогда не был в местах лишения свободы, доходчиво и ясно подтвердили мои слова о том, что Дадин — это просто очень талантливый имитатор с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».

Ранее супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила, что ее мужа Ильдара Дадина избивают и пытают в колонии. В СМИ были опубликованы два письма Дадина, в которых он подробно описал ситуацию в сегежской колонии №7, в которой он отбывает наказание. Избиения проходили в первой половине сентябре, однако Дадину удалось связаться с супругой только в конце октября.