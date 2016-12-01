Грузовой космический корабль «Прогресс МС-04», предположительно, упал на территории Тувы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Организованы их поиски», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС-04» с космодрома Байконур у судна возникли проблемы с передачей телеметрической информации.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, корабль, вероятно, вышел на нерасчетную орбиту и не сможет долететь до Международной космической станции.

Грузовой корабль «Прогресс МС-04» доставлял 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, воду, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежду, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Стыковка корабля с МКС была запланирована на 3 декабря.