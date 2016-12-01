Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на до $54,2 за баррель впервые с 9 октября 2015 года.

На фоне роста котировок нефти доллар на Московской бирже снизился до 63,71 рублей, евро — до 67,6 рублей.

Цена нефти растет на фоне решения саммита Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с января 2017 года. Это первое соглашение по сокращению добычи нефти с 2008 года

Кроме того, Россия решила поддержать решение ОПЕК и сократить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино рассказал также, что Россия может войти в министерский комитет по контролю выполнения соглашения ОПЕК.