Жюри «Русского букера - 2016» под председательством поэта и прозаика Олеси Николаевой назвала лауреата литературной премии. Им стал Петр Алешковский.

Его роман «Крепость» обошел претендентов из короткого списка: «Поклонение волхвов» Сухбата Афлатуни, «Люди августа» Сергея Лебедева, «И нет им воздаяния» Александра Мелихова, «Мягкая ткань: Батист. Сукно» Бориса Минаева и книга Леонида Юзефовича «Зимняя дорога».

Победитель премии получит 1,5 млн рублей, а каждый финалист по 150 тыс рублей.

Жюри также дали грант в размере 750 тысяч рублей писателю Леониду Юзефовичу на перевод его романа на английский язык и последующее издание книги в Великобритании.

Книга Алешковского «Жизнеописание Хорька» попала в короткий список премии «Русский Букер» в 1994 году. В 2006 году на премию был номинирован его роман «Рыба».

Премия «Русский Букер» учреждена в 1992 году. В прошлом году ее лауреатом стал Александр Снегирев с романом «Вера».