«Роскосмос» подтвердил потерю космического грузового корабля «Прогресс МС-04». Об этом сообщается на сайте корпорации.

Потеря корабля произошла на высоте 190 км над безлюдной гористой местностью в Туве. По данным специалистов, большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы.

«Государственная комиссия проводит анализ сложившейся нештатной ситуации. Потеря грузового корабля не скажется на нормальном функционировании систем МКС и жизнедеятельности экипажа станции», – говорится в сообщении госкорпорации.

Официальную причину аварии в Роскосмосе пока не озвучили. Источник агентства ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что причиной аварии третьей ступени ракеты-носителя могло стать засорение трубопровода подачи горючего в двигатель.

Ранее сообщалось, что после запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС-04» с космодрома Байконур у судна возникли проблемы с передачей телеметрической информации.

Грузовой корабль «Прогресс МС-04» доставлял 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, воду, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежду, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Стыковка корабля с МКС была запланирована на 3 декабря.