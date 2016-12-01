Reuters узнало о роли Путина в решении ОПЕК сократить добычу нефти
Президент России Владимир Путин сыграл решающую роль в достижении соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), выступив посредником между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в сентябре в кулуарах саммита G20 в Китае Путин и саудовский принц Мухаммад ибн Салманом договорились координировать действия, чтобы спасти мировой рынок нефти от перенасыщения.
Однако мнения Ирана и Саудовской Аравии по-прежнему серьезно расходились, но после разговора Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани, Иран изменил свою позицию. Ранее республика отказывалась идти на снижение объемов добычи нефти, говоря, что Саудовская Аравия не должна препятствовать восстановлению нефтедобычи в Иране после снятия с него санкций.
«Роль Путина как посредника между Эр-Риядом и Тегераном была решающей, что демонстрирует возросшее влияние России на Ближнем Востоке с начала военного вмешательства в ход гражданской войны в Сирии год назад», — пишет агентство.
Напомним, 30 ноября ОПЕК впервые за восемь лет договорилась сократить добычу — на 1,2 млн баррелей нефти в сутки — до 32,5 млн баррелей. Кроме того, Россия решила поддержать решение ОПЕК и сократить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино рассказал также, что Россия может войти в министерский комитет по контролю выполнения соглашения ОПЕК.