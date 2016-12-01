Действующий французский президент Франсуа Олланд не будет выставлять кандидатуру на предстоящих выборах президента Франции, передает AFP.

«Я решил не быть кандидатом», — заявил он, —Я полностью отдаю себе отчет в том, что выдвижение моей кандидатуры могло бы поставить под угрозу единство левых сил во Франции».

Вместе с тем Олланд отметил, что намерен оставаться на посту до окончания своих полномочий в мае 2017 года.

Как отмечает Reuters это первый раз за последние десятилетия, когда действующий президент Франции отказывается от попытки переизбраться на второй срок.

Выборы президента Франции пройдут весной 2017 года. Основными кандидатами на пост президента называют Франсуа Фийона от партии «Республиканцы» и лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Накануне не праймериз 62-летний Фийон обошел своего соперника Алена Жюппе и стал единым кандидатом от правых в президенты Франции.