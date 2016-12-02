Десантный корабль Wasp и десантный корабль-док амфибия Whidbey Island военно-морских сил США вошли в Средиземное море, сообщили в руководстве американского военно-морского флота, сообщает пресс-служба американского военно-морского флота.

Корабли вошли в море через Суэцкий канал в ночь на 2 декабря. На борту Whidbey Island находится 22-й экспедиционный отряд морской пехоты США. С этим маневром началась финальная стадия полугодового развертывания американской боевой группы, в составе которой находятся около четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.

Оба десантных корабля принадлежат к 6-му флоту ВМС США, штаб которого находится в итальянском Неаполе. Десантные корабли ВМФ США займутся поддержанием безопасности морской группировки США в Средиземном море.