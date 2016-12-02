Со 2 декабря в Москве увеличены тарифы на платную парковку, передает Интерфакс со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Повышенный тариф на парковку будет действовать только в районе «Москва-Сити» и на самых загруженных улицах (например, на улицах Неглинная, Малая Бронная или Петровка), а не на 732 московских улицах, как планировалось ранее. С пятницы парковка в районе стоит 200 рублей в час круглосуточно.

Карта и список улиц с платной парковкой, опубликована на Едином транспортном портале в разделе «Московский паркинг».

В пределах Бульварного кольца на многих улицах с 8 до 20 часов стоянка первые 30 минут будет стоить 50 рублей, затем — 150 рублей в час. В остальное время парковка обойдется в 80 рублей в час. В пределах Садового кольца с декабря парковка автомобиля с 8:00 до 20:00 первый час обойдется в 60 рублей, далее — 100 рублей в час; с 20:00 до 8:00 — 60 рублей в час.

В пределах Третьего транспортного кольца стоимость парковки на многих улицах повысится до 60 рублей в час круглосуточно.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы объясняют, что тарифы повышаются исходя из загруженности улиц. «Изменения затронут только те участки улиц, где целый день существует острая проблема отсутствия свободных парковочных мест, которая провоцирует водителей бросать машины с нарушениями или «наматывать» круги в поисках парковочного места, создавая блуждающий трафик», — пояснил собеседник агентства.

С 26 декабря количество мест платной парковки увеличится на 4% улиц в 47 районах города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, расширение затронет аварийно опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта. Список улиц также опубликован на сайте департамента транспорта.

Платные парковки на улицах Москвы действуют с 2012 года. Согласно правилам о парковке, жителям улиц, где введена плата за стоянку, выдаются резидентные разрешения на парковку.