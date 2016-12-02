Жертвами ДТП с автобусом в китайской провинции Хубэй стали 18 человек, передает агентство Синьхуа.

Авария произошла в пятницу около 5:00 по местному времени (0:00 по московскому времени) в районе города Эчжоу: автобус упал в водоем. Два человека выжили и находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает. Одного из выживших, водителя, допрашивает полиция.

По факту случившегося проводится расследование. Другие подробности случившегося пока не приводятся. В момент происшествия в районе города была низкая видимость из-за тумана.

СМИ отмечают, что автобусное сообщение между городами в Китае является популярным из-за доступности и дешевизны. Это в свою очередь ведет к серьезной конкуренции между транспортными компаниями и оборачивается достаточно частыми авариями с человеческими жертвами.