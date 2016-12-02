Правоохранительные органы решили не возбуждать уголовное дело о вымогательстве по заявлению Филиппа Киркорова в отношении французского музыканта Дидье Маруани, передает Интерфакс со ссылкой на адвоката музыканта Вадима Казеева.

«Следователи вернули Дидье телефоны, он завтра улетает в Париж. Следователи нам сказали, что не обязаны уведомлять о возбуждении уголовного дела», — рассказал он.

Сотрудники полиции пока не вернули телефон юристу Игорю Трунову, представляющему интересы Маруани. Они объяснили, что пока осмотр продолжается и телефон не вернут.

Накануне Маруани уже в третий раз дал показания московской полиции.

Сам Киркоров говорит, что готов забрать свое заявление, если Маруани извинится — перед его зрителями и авторами песни «Жестокая любовь», которую Маруани объявил плагиатом.

Маруани и Трунов были задержаны вечером во вторник в отделении Сбербанка, где они собирались встретиться с Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении авторских прав. Их задержали по подозрению в вымогательстве одного миллиона евро.

Днем ранее Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке, однако адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что такого соглашения не было, а в ответе за это — пранкеры Вован и Лексус.

В связи с данными обстоятельствами Маруан и Трунов пытаются привлечь российскую звезду к ответственности за ложный донос.