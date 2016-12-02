Парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток», передает РИА Новости.

За ратификацию проголосовали 210 депутатов, семь выступили против и шесть воздержались. Впоследствии закон должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, затем он будет опубликован в официальном издании Resmi gazete и вступит в силу.

Ранее сообщалось, что «Газпром» направит почти 40 млрд руб. на строительство «Турецкого потока».

10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. Газ будут поставлять по одной нитке а турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны.