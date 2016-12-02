В качестве одной из версий падения космического грузового корабля «Прогресс МС-04» рассматривается халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что по итогам расследования госкомиссия, вероятно, будет вынуждена констатировать факт некачественной сборки двигателя РД-0110. Затем проведут анализ телеметрии, который, вероятно, покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями, рассказал источник.

Источник ТАСС также подтверждает, что основной версией аварии является некачественная сборка двигателя или попадание в него посторонних частиц, в результате чего случился прогар двигателя третьей ступени ракеты.

По мнению источника РИА Новости, после проведения расследования последуют кадровые решения, а все готовые двигатели, в том числе уже установленные на ракеты-носители типа «Союз», будут сняты, доставлены на предприятие и повторно протестированы.

«Прогресс МС-04» должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки МКС, воду и воздух для космонавтов. В грузовом отсеке находилось научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены. В полете случилась авария, в результате не сгоревшие в атмосфере обломки аппарата упали в Туве.

Похожая авария с ракетой-носителем «Союз-У», приведшая к падению грузовика «Прогресс М-12М», произошла 24 августа 2011 года. Несгоревшие элементы третьей ступени и корабля упали в малонаселенном горном районе Республики Алтай.