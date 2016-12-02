Спецслужбы получили информацию о подготовке неких кибератак против финансовой системы России, в том числе взломов крупнейших российских банков, сообщает пресс-служба ФСБ.

Кибератаки должны произойти с 5 декабря. В ходе оперативных действий установлено, что серверные мощности и командные центры для их проведения расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

По данным спецслужбы, хакеры планируют сопровождать атаку массовой рассылкой SMS и публикациями в соцсетях. Сообщения якобы будут касаться «кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения». Акция направлена на несколько десятков городов Российской Федерации.

Накануне стало известно, что один из российских банков потерял более 100 млн рублей в результате хакерской атаки. Атаке подвергся филиал регионального банка.

Ранее в октябре СМИ сообщили, что ЦРУ США разрабатывает секретную кибероперацию против России, связанную со способностью России подвергать цензуре внутренний интернет-трафик, а также намерением «разоблачить финансовые сделки президента Владимира Путина и его соратников».

В июле ФСБ сообщила о вредоносных программах в компьютерных сетях органов власти и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь шла об атаке «критически важную инфраструктуру страны».