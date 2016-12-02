Роскомнадзор вынес второе за год предупреждение The New Times за использование нецензурной лексики, сообщает пресс-служба ведомства.

Предупреждение вынесено редакции и учредителю сайта издания. Стоит отметить, что предупреждение вынесено сайту, а не журналу. У сайта The New Times есть отдельное свидетельство о регистрации сетевого медиа, которое не связано с самим журналом.

В материале «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе», опубликованном 21 ноября. В тексте говорится о пикете священников в Санкт-Петербурге против статьи об оскорблении чувств верующих. В статье на сайте The New Times скрыта только одна буква слова.

Надзорное ведомство вынесло предупреждение на основании закона «О средствах массовой информации», согласно которому не допускается использование СМИ для распространения материалов, которые содержат нецензурную брань.

«Попытка его [матерного слова] маскировки была такая, что в слове была пропущена всего одна буква. И однозначно слово прочитывалось. Мы много раз говорили, что такая маскировка нецензурной брани недопустима. Поэтому мы последовательно в таких случаях выносим предупреждения», — объяснил РБК официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

​Роскомнадзор требует отредактировать материал и в срок не позднее десяти дней с момента получения предупреждения сообщить об этом в регистрирующий орган.

В январе Роскомнадзор вынес предупреждение журналу The New Times за упоминание в тексте «Правого сектора» без отметки о том, что эта украинская радикальная организация, запрещенная в России.

По закону, СМИ могут лишить лицензии по решению суда, если оно получило два предупреждения в течение года.