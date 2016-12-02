Служба безопасности Украины завела уголовное дело на российского актера Ивана Охлобыстина по статье «создание террористической группы или террористической организации», сообщила в фейсбуке пресс-секретарь СБУ Олена Гитлянская.

Спикер ведомства рассказала, что решение принято после «публичной поддержке Охлобыстиным идей «русского мира», радостного приветствия «русской весны» в Украине», а также высказываний в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики. В сообщении Гитлянская напоминает, что ранее Охлобыстин «пообещал боевикам помощь пропагандистского характера, путем реализации соответствующих кинопроектов».

Ранее в октябре Иван Охлобыстин получил гражданство ДНР, паспорт ему лично вручил глава республики Александр Захарченко. В ответ советник главы МВД Украины Антон Геращенко обратился к Евросоюзу, США, Израилю и Японии с просьбой внести актера в список лиц, «которым запрещен въезд в страны цивилизованного мира».

С 2014 года Охлобыстин находится в «черном списке» Украины, въезд в страну ему также запрещен.