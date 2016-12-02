Краснинский суд Смоленской области наложил арест на более 9 млрд рублей на счетах российского представительства IKEA, передает РИА Новости.

Таким образом суд удовлетворил требование о наложении обеспечительных мер от Константина Пономарева — бизнесмена и бывшего партнера IKEA в России. Его иск связан с арендой генераторов для магазинов. Арест наложен на 9 млрд 345 млн 369 тысяч рублей.

Кроме того, суд запретил 13-й инспекции Федеральной налоговой службы по Московской области вносить в Единый госреестр юридических лиц любые записи, связанные с реорганизацией компании, в том числе о слиянии или присоединении.

С 2006 по 2010 год IKEA арендовала у компании Пономарева «Системы автономного энергоснабжения» 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Санкт-Петербурге. С июля 2008 года IKEA, по словам Пономарева, перестала платить за электростанции.

В августе Краснинский суд взыскал с IKEA 507 млн рублей в связи с невыкупом дизельных генераторов.

В настоящее время Следственный комитет расследует дело об уклонении от уплаты налогов в отношении компании IKEA Einrichtungs GmbH, которая управляет активами шведской корпорации в Европе. Речь идет о продаже в 2011 году 14 торговых центров «Мега» и «Химки Бизнес-парк» компании Fuprin Holding. По версии следствия, при сделке не были уплачены налоги на сумму более 32 млрд рублей.