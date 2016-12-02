Администрация президента изменит схему работы с регионами, сообщает «Дождь» со ссылкой на собственные источники.

В управлении внутренней политики АП создадут специальное подразделение для взаимодействия с территориями, на которых планируются выборы. Кроме того, чиновники подготовят для президента России Владимира Путина список регионов, в которых следует сменить губернаторов.

Таким образом, отмечает «Дождь», команда первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, курирующего внутреннюю политику, начала готовиться к выборам в 2018 году.

До октября выборами в регионах в управлении внутренней политики занимался Игорь Дивидейкин, однако он ушел с должности после того, как его начальник Вячеслав Володин стал вице-спикером Госдумы.

Теперь работу региональных департаментов будет курировать лично глава управления Андрей Яркин, а регионами, в которых состоятся выборы, займется новое подразделение.

Внутриполитический блок Кремля подготовит для президента три списка регионов — тех, где может потребоваться замена губернатора, регионов, где губернатор должен сохранить место и список регионов под вопросом.

Источник «Дождя» отмечает, что губернаторов, которых решат «оставить», «точно надо будет перестать кошмарить [угрозами увольнения]».

Общий рейтинг регионов будут составлять по небольшому количеству критериев, в первую очередь, — по рейтингу глава региона и состоянию экономики.

Ранее в ноябре издание Bloomberg сообщило, что Владимир Путин будет участвовать в выборах 2018 года, а Сергей Кириенко станет главой его избирательной кампании. По данным источников, президент собирает команду, чтобы убедиться, что он выиграет выборы на четвертый срок с большим отрывом.