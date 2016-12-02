Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку Эрмитажа после жалоб на выставку голландского художника Яна Фабра, в которой использованы чучела животных, сообщает «Эхо Москвы».

Поводом для проверки стали именно жалобы, отмечает радиостанция. До конца текущей недели сотрудники прокуратуры посетят Зимний дворец, где находится часть экспозиции. Проверить экспозицию в Главном Штабе Эрмитажа надзорное ведомство пока не может, поскольку там проходит Культурный форум, доступ на который контролирует Федеральная служба охраны.

Большая выставка Яна Фабра открылась в Эрмитаже в конце октября. Она включает более 200 экспонатов, среди которых работы, созданные из панцирей жуков и чучел животных. Для создания своих работ он использовал тела животных, которых сбивали машины на дорогах. Выставка должна закончиться до начала апреля.

В Эрмитажа уже отвечали на публичную критику выставки. Руководитель отдела современного искусства Дмитрий Озерков заявил, что в музее не считают выставку нарушающей права животных и «тех, кто их любит».

Министерство культуры заявило, что не намерено вмешиваться в работу Эрмитажа, поскольку «доверительное отношение» к нему позволило «реализовать востребованные и высокохудожественные проекты, в том числе успешно проведенные совсем недавно выставки произведений Серова, Айвазовского, Рафаэля и многие другие».