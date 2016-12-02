Новый этап сноса торговых павильонов, признанных самостроем, в Москве начнется 5 декабря, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Под снос пойдут также дома, по которым не поступило заявлений на «добровольный демонтаж», рассказал глава инспеции Сергей Шогуров. Здания, на демонтаж которых были поданы добровольные заявления уже начали разбирать. К настоящему моменту демонтировано 19 объектов, по 5 объектам завершаются работы по разбору самостроя.

Шогуров отмечает, что в отличие от предыдущих сносов, на этот раз городские службы не будут массово за одну ночь разрушать здания. Разобрать конструкции и вывезти мусор планируется до 4 декабря.

Речь идет о постройках, которые расположены на инженерных коммуникациях, и в зонах с особым режимом использования территорий.

39 из 43 объектов самостроях, попавших в «третью волну сноса», будут ликвидированы добровольно — они имеют право на получение компенсации 55,5 тыс. руб. в расчете на каждый снесенный квадратный метр недвижимости.

С начала 2016 года в Москве снесли более 200 зданий, признанных самостроем. Первый снос был проведен в феврале, вторую часть зданий снесли в столице в конце августа.