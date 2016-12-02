Мосгорсуд признал законным отказ Басманного суда принять к производству иск о защите чести и достоинства Ольги Сечиной к «Новой газете». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Ольги Сечиной, которые просили обязать Басманный суд рассмотреть ее иск», — сообщили в Мосгорсуде.

«Новая газета» получила иск Сечиной 15 августа. По мнению истца, «Новая газета», автор публикации «Секрет "Принцессы Ольги"» Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни.

Тогда Басманный суд оставил без движения иск Сечиной, найдя в нем ошибки и дав время на устранение нарушений. 2 сентября Басманный суд окончательно отказался принимать иск к рассмотрению, поскольку, как заявили в суде, Сечина не устранила в полном объеме недостатки, обнаруженные в иске. Затем Сечина пыталась обжаловать решение в Мосгорсуде, и теперь уже Мосгорсуд признал этот отказ законным.

Днем ранее Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда по иску главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете». Он требовал признать информацию, содержащуюся в статье «Секрет "Принцессы Ольги"» недостоверной, порочащей его честь и достоинство. Тогда суд обязал «Новую газету» опровергнуть статью «Секрет "Принцессы Ольги"» на сайте и в печатной версии в течение семи дней после вступления решения в законную силу. Не согласная с этим решением Мосгорсуда, редакция «Новой газета» сделала публичное заявление: