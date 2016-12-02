Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости «хулиганских выходок», которые ставят под угрозу проведение выставок и спектаклей. Об этом он заявил на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку при президенте, передает Интерфакс.

По словам главы государства, только сами представители искусства могут определять рамки дозволенного в профессии, однако отметил, что «у всех сторон есть всегда вторая сторона – ответственность» и что у художника ее мера «особенно высока».

«В самой творческой среде – я хочу подчеркнуть именно эту сторону дела – должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией», – сказал Путин.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что любые хулиганские выходки попытки сорвать культурные мероприятия «абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона». По словам президента, в частности необходимо «разобраться» в ситуации с запретом в Омске оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

Напомним, администрация Омского государственного музыкального театра отменила намеченную на 1 ноября постановку «Иисус Христос – суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера». Такое решение было принято после того, как в мэрию обратились активисты общественного движения «Семья, любовь, Отечество», выступающие за «защиту семьи, детства и духовно-нравственных ценностей». Члены движения назвали постановку «непрерывным богохульством и попиранием сакральных смыслов».

Местные власти, в свою очередь, объяснили отмену показа желанием прокатчика, а не жалобой активистов.