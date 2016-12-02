Минкомсвязи России и ФСБ сотрудничают по вопросу противодействия кибератакам в финансовом секторе. Об этом агентству RNS сообщили в пресс-службе министерства.

«Было проведено два совещания с операторами связи и крупнейшими банковскими организациями, подготовлены и разосланы телеграммы операторам связи с инструкциями о действиях в случае атаки и порядке обращения в Минкомсвязь России и ФСБ», — рассказали в ведомстве.

Меры по предотвращению хакерских атак Минкомсвязи разрабатывало совместно с Центробанком.

«Ситуация находится под контролем. Необходимые рекомендации банкам даны. Проведено совещание с Минкомсвязи и телекоммуникационными операторами, в рамках которого выработаны первоочередные меры по предотвращению таких атак», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о готовящихся кибератаках на финансовую систему России. Кибератаки, по сведениям спецслужб, должны произойти в период с 5 декабря. В ходе оперативных действий установлено, что серверные мощности и командные центры для их проведения расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

По данным спецслужбы, хакеры планируют сопровождать атаку массовой рассылкой SMS и публикациями в соцсетях. Сообщения якобы будут касаться «кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения».