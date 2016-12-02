Для освобождения осужденного украинского режиссера Олега Сенцова должны «созреть» определенные условия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку, передает РИА Новости.

Так президент отреагировал на просьбу режиссера Александра Сокурова освободить украинского кинематографиста. Глава государства отметил, что Сенцов осужден не за творчество, а «за то, что посвятил себя террористической деятельности», а такие вопросы должны решаться судебной системой. Решение по этому делу уже принято судом, а «по-русски и по-христиански мы действовать в этой ситуации не сможем без решения суда», добавил президент.

Сокуров, вступив в диалог с Путиным, отметил, что Сенцов не смог понять «сложности и хитросплетения политического момента».

«Повторяю еще раз, никто его не осуждал за его взгляды, за его позицию. Осуждение произошло за его намерение совершать действия, которые законом относятся, фактически, к действиям террористического характера и которые могли повлечь за собой тяжелейшие последствия для наших граждан. Вот в этом дело, а не в какой-то его позиции», — ответил президент.

По словам Путина, для освобождения украинского режиссера нужно, чтобы «созрели условия». Глава государства назвал просьбу «чувствительным вопросом» и пообещал «иметь это в виду».

Напомним, в конце октября Минюст России отказался передать Украине режиссера Олега Сенцова, осужденного по так называемому делу «крымских террористов». В ответе Минюста сказано, что передача Сенцова невозможна, поскольку тот имеет двойное гражданство. По закону российский гражданин, имеющий дополнительное гражданство, рассматривается «только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором или федеральным законом».В ведомстве отметили, что такого договора между Россией и Украиной нет, а потому в передаче Сенцова Киеву отказано.

В России Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сенцова обвинили в создании террористического сообщества, совершении и подготовке двух террористических актов и двух эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

По этому же делу были осуждены Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. Россия передала их Украине в июне этого года. Еще один фигурант — Александр Кольченко — приговорен в России к 10 годам.