Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, увеличивающий число помощников у депутатов и членов Совета Федерации с пяти до семи человек, передает РИА Новости.

В пояснительной записке депутаты объясняют необходимость привлечения дополнительных помощников появлением в Госдуме одномандатников, из-за которых увеличился объем работы в регионах. Также авторы инициативы указывают на то, что в ноябре Госдума приняла закон, обязывающий депутатов лично рассматривать и отвечать на запросы населения.

Предполагается, что в сумме число помощников увеличится на 900 человек, а на реализацию законопроекта потребуется 552,4 млн рублей.

Напомним, в ноябре «Газета.Ru» сообщила о том, что Госдума планирует увеличить количество помощников депутатов и членов Совета Федерации с пяти до семи. Речь идет о помощниках в регионах, от которых были избраны депутаты. Число тех, кто работает непосредственно в парламенте останется прежним — два человека.

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Игоря Лебедева, решение увеличить штат помощников не приведет к росту расходов Госдумы, так как на их зарплаты пойдут деньги, сэкономленные от реорганизации аппарата Госдумы.