Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Башар Асад больше не должен занимать пост президента Сирии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте, передает Reuters.

По словам Чавушоглу, сирийский президент несет ответственность за 600 тысяч смертей, а потому не может дальше быть лидером страны. Глава турецкого МИДа назвал «критической» ситуацию в Алеппо и призвал к немедленному прекращению огня в Сирии.

Министр также упомянул, что Анкара ведет переговоры с Москвой, Тегераном, Дамаском и Бейрутом по поводу разрешения сирийского конфликта. Несмотря на то, что все стороны в целом согласны с необходимостью прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в Алеппо, между ними, по словам Чавушоглу, сохраняются глубокие разногласия.

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Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара начала в Сирии военную операцию, чтобы положить конец режиму Башара Асада.

«Почему мы вошли? Мы не претендуем на сирийскую землю. Это для того, чтобы земли принадлежали своим настоящим хозяевам. Для того, чтобы сказать, что мы там для восстановления справедливости. Мы вошли туда, чтобы положить конец тирану Асаду, который устроил в стране государственный террор. Других причин не было», — заявил турецкий лидер.

Позже состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. После этого Эрдоган заявил, что целью турецкой военной операции в Сирии является не «какая-либо страна или человек», а борьба с террористическими организациями.