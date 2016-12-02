В Краснодарском крае в районе поселка Кабардинка сотрудники частного охранного предприятия задержали экологов из «Экологической вахты Северного Кавказа» и внештатного корреспондента канала «Дождь» Сергея Петрова.

Как сообщает телеканал «Дождь», активисты обнаружили в поселке дачу, которая может принадлежать «кремлевскому повару» Евгению Пригожину. О том, что у Пригожина есть дом в Геленджике, ранее сообщал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как утверждалось в расследовании, дом бизнесмена находится на землях лесного фонда, где строительство запрещено.

Как сообщила телеканалу жена Петрова, сотрудники ЧОП стирают у задержанных информацию с флеш-накопителей. При этом, по ее словам, журналисты и экологи не проникали за периметр забора предполагаемой дачи Пригожина — их задержали на территории лесничества.

Активистам, задержанным на даче Пригожина, люди с оружием запрещали пользоваться телефонами — Экологическая Вахта (@ewnc_org) December 2, 2016

В МВД по Краснодарскому краю сообщили, что на место событий выехала полиция, чтобы разобраться в ситуации.

Миллиардер Евгений Пригожин возглавляет корпорацию «Конкорд», которая обеспечивает продовольствием правительственные структуры и спецмероприятия для первых лиц государства.

Бизнесмен фигурирует в расследованиях «Новой газеты». Согласно материалам, бизнесмен причастен к деятельности российской «фабрики троллей», а также к съемкам видеоматериала для провокационного фильма «Анатомия протеста» на НТВ, дискредитирующего оппозиционных деятелей. Фамилию Пригожина называют и в связи с другими историями — например, прослушкой делегации президента США во время его официального визита в Москву или — финансировании проекта по возвращению россиян, уехавших жить за рубеж, обратно в Россию.