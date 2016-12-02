Депутата Госдумы от «Единой России» могут лишить мандата из-за владения долей в чешской компании. Об этом пишет издание Znak.

Бурнашов победил на выборах в Чусовском одномандатном округе Пермского края. Его оппонент на прошедших выборах Ирина Волынец рассказала изданию, что проект «Муниципальный сканер» обнаружил у Бурнашева долю в чешской фирме DVD Group S.R.O., которую он основал в 2008 году вместе с двумя партнерами. Позднее Бурнашов и его бизнес-партнер продали свои доли, но, отмечает издание, случилось это только 4 октября 2016 года — то есть после выборов в Госдуму.

Волынец обратилась в прокуратуру и Верховный суд с требованием лишить Бурнашева мандата за нарушение законодательства. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является главой думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, не стала требовать отстранения депутата от должности, пишет Znak.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кандидат к моменту регистрации должен закрыть все зарубежные счета и вклады, прекратить хранить деньги в зарубежных банках и избавиться от других иностранных активов.

В 2012 году по аналогичным причинам депутатского мандата лишили «справедливороса» Геннадия Гудкова. Он обвинялся в нарушении закона о статусе депутата, который запрещает парламентариям заниматься бизнесом и входить в руководящие органы предприятий.