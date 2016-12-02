Помощник начальника управления ФСИН по Москве по организации работы с верующими Константин Кобелев и диакон Кирилл Марковский освятили парк служебных автомобилей столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте ФСИН.

Пресс-служба УФСИН России по г. Москве

«Отец Константин прочитал молитву и окропил машины святой водой. Священнослужитель призвал водителей к внимательности и ответственности на дорогах, уважительно относится ко всем участникам дорожного движения», — говорится в пресс-релизе ФСИН.

Как отметили в ведомстве, автопарк управления по конвоированию московской ФСИН насчитывает несколько десятков автомобилей. По словам начальника управления по конвоированию Андрея Архипова, за последние три года количество дорожных происшествий с участием спецмашин ФСИН уменьшилось в десять раз.

В 2014 году в Серпухове освятили ракетный комплекс «Тополь». Как сообщали СМИ, протоирей совершил крестный ход вокруг учебных «Тополей» с иконой святой великомученицы Варвары, покровительницы ракетных войск стратегического назначения.