Полиция отпустила активистов «Экологической вахты Северного Кавказа» и сотрудника телеканала «Дождь», задержанных в селе Кабардинка Краснодарского края.

Активистов Вахты и оператора дождя отпустили из отделения после взятия объяснит. по заяв. Охраны повара Путина. Спасибо всем за поддержку! — Экологическая Вахта (@ewnc_org) December 2, 2016

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что сотрудники частного охранного предприятия задержали экологов из «Экологической вахты Северного Кавказа» и внештатного корреспондента канала «Дождь» Сергея Петрова. Сотрудники ЧОП стерли информацию с флеш-накопителей активистов и запрещали им пользоваться мобильными телефонами.

Сообщалось, что активисты обнаружили в поселке дачу, которая может принадлежать «кремлевскому повару» Евгению Пригожину. О том, что у Пригожина есть дом в Геленджике, ранее сообщал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как утверждалось в расследовании, дом бизнесмена находится на землях лесного фонда, где строительство запрещено.

По данным телеканала «Дождь», журналист и экологи не проникали за периметр забора предполагаемой дачи Пригожина — их задержали на территории лесничества.

Миллиардер Евгений Пригожин возглавляет корпорацию «Конкорд», которая обеспечивает продовольствием правительственные структуры и спецмероприятия для первых лиц государства.

Бизнесмен фигурирует в расследованиях «Новой газеты». Согласно материалам, бизнесмен причастен к деятельности российской «фабрики троллей», а также к съемкам видеоматериала для провокационного фильма «Анатомия протеста» на НТВ, дискредитирующего оппозиционных деятелей. Фамилию Пригожина называют и в связи с другими историями — например, прослушкой делегации президента США во время его официального визита в Москву или — финансировании проекта по возвращению россиян, уехавших жить за рубеж, обратно в Россию.