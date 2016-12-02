В Париже неизвестный захватил заложников в туристическом агентстве. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в полиции города.

По предварительным данным, в заложниках находятся семь человек. Как сообщают местные СМИ, полиция оцепила территорию в 13-м округе Парижа, который расположен в юго-восточной части города.

Le périmètre de sécurité a été étendu une nouvelle fois pour contenir la foule #paris13 prise d'otages en cours pic.twitter.com/NVGNi8jW6E — Geoffrey_Kazmierczak (@geokzk) December 2, 2016

По данным полиции, речь идет о грабителе. Он вооружен огнестрельным оружием, судя по всему пистолетом.

В данный момент говорить о том, что нападение связано с терроризмом, нельзя, добавили в правоохранительных органах.

Как отмечает Reuters, турагентство пользуется популярностью у азиатских потребителей, которые расплачиваются наличными деньгами, и уже становилось объектом нападений.

UPD. 23:04 Le Figaro со ссылкой представителей полиции сообщает, что все заложники освобождены, никто из них не пострадал.