Новая газета

04.12

Целый день показываем фильм «Коробка» Эдуарда Бордукова

В Париже вооруженный мужчина взял в заложники семь человек

Общество

2

В Париже неизвестный захватил заложников в туристическом агентстве. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в полиции города.

По предварительным данным, в заложниках находятся семь человек. Как сообщают местные СМИ, полиция оцепила территорию в 13-м округе Парижа, который расположен в юго-восточной части города.

По данным полиции, речь идет о грабителе. Он вооружен огнестрельным оружием, судя по всему пистолетом. 

В данный момент говорить о том, что нападение связано с терроризмом, нельзя, добавили в правоохранительных органах.

Как отмечает Reuters, турагентство пользуется популярностью у азиатских потребителей, которые расплачиваются наличными деньгами, и уже становилось объектом нападений.

UPD. 23:04 Le Figaro со ссылкой представителей полиции сообщает, что все заложники освобождены, никто из них не пострадал.

Теги:
заложники, париж

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera