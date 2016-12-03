Хакеры украли 2 млрд рублей у российских банков, счета которых находились в Центробанке. Об этом сообщает CNN.

По словам заместителя начальника главного управления безопасности и защиты ЦБ Артема Сычева, изначально злоумышленники попытались украсть 5 млрд рублей, но часть суммы руководству Банка России удалось перенаправить.

«Нам удалось вернуть часть денег», — отметили в банке.

В Центробанке также сообщили, что целью хакерских атак также стали частные банки, из которых были похищены деньги клиентов.

По данным телеканала, атака схожа с теми, что произошли за последнее время по всему миру, например, в Эквадоре в январе 2015 года или Вьетнаме два месяца назад.

Ранее ФСБ сообщила о готовящихся кибератаках на финансовую систему России. Кибератаки, по сведениям спецслужб, должны произойти в период с 5 декабря. В ходе оперативных действий установлено, что серверные мощности и командные центры для их проведения расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

По данным спецслужбы, хакеры планируют сопровождать атаку массовой рассылкой SMS и публикациями в соцсетях. Сообщения якобы будут касаться «кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения».