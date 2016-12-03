Футболист Криштиану Роналду в течение нескольких лет выводит свои доходы в офшоры, чтобы избежать уплаты налогов. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные портала Football leaks, который занимается расследованием финансовых махинаций в большом спорте.

Авторы расследования утверждают, что один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире Роналду, имея рекламные доходы в 150 млн евро, уплатил с них лишь 4%, тогда как по испанским законам должен был отдать 43%. Для того, чтобы сохранить деньги, футболист якобы воспользовался услугами офшорных фирм в Швейцарии и на Багамских островах.

Как пишет издание, в ближайшие дни будут опубликованы материалы, подтверждающие данные обвинения (выдержки из 18 млн документов).

Также в уклонении от уплаты налогов обвинили тренера британского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

В июле Криштиану Роналду был назван в вторым в списке лучших снайперов чемпионата Европы по футболу. Он занимает четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes 2016 года.