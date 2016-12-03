Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с руководителем Тайваня Цай Инвэнь, пишет CNN.

«В ходе разговора они отметили тесные экономические, политические связи и связи в области безопасности между Тайванем и Соединенными Штатами», — сообщили в переходной команде администрации президента.

Отмечается, что Трамп и Инвэнь поздравили друг друга с победой на выборах (выборы на Тайване прошли 16 января — ред.).

Как отмечают СМИ, этот разговор может негативно сказаться на отношениях США с Китаем, который не признает независимость Тайваня и считает его своей мятежной провинцией.

Тем временем министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду на то, что разговор Дональда Трампа с Цай Инвэнь не повлияет на сотрудничество между странами, пишет Associated Press.

По словам министра, этот разговор является «просто небольшой уловкой Тайваня», которая не сможет изменить существующую между США и Китаем долголетнюю политику.

При этом глава МИД Китая заявил о недопустимости военных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем.

Тайвань отделился от Китая во время гражданской войны в 1949 году. США признавали китайскую позицию относительно суверенитета, однако считает статус острова «неурегулированным». Хотя США не имеет формальных дипломатических связей с Тайванем, у них есть «неофициальные связи».