Житель Улуг-Хемского района Тувы обнаружил обломок грузового космического корабля «Прогресс» около села Эйлин-Хем, в 120 км от столицы региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС Луизу Сесил.

По ее данным, от местного жителя поступило сообщение об обнаружении металлического предмета круглой формы в местечке Тос-Тевек.

По сообщению оперативной группы пожарного гарнизона, выехавшей на место, на склоне горы был найден предмет в виде сферы диаметром 90 сантиметров.

«Прогресс МС-04» должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки МКС, воду и воздух для космонавтов. В грузовом отсеке находилось научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены. В полете случилась авария, в результате которой не сгоревшие в атмосфере обломки аппарата упали в Туве.

В качестве одной из главных версий падения космического корабля «Прогресс МС-04» рассматривается халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».