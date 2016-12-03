Во время атаки на университет в штате Огайо пострадал гражданин России, сообщает РИА Новости.

«Только сегодня американские власти сообщили, что в событиях в Огайо пострадал российский гражданин», — сообщил пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.

По его совам, пострадавший получил ножевые ранения, но сейчас с ним «все в порядке».

Издание The Columbus Dispatch опубликовало список пострадавших, в котором указан 23-летний россиянин Павел Сергеев. Сообщалось, что он изучает педагогику. В числе пострадавших трое граждан Ирландии, два студента и профессор.

В понедельник в Университете штата Огайо в Коламбусе мужчина сначала направил автомобиль на пешеходов на территории университета, а затем вышел с ножом из машины и стал нападать на прохожих. В ФБР предполагают, что он был вдохновлен на этот поступок запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».